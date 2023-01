Papa Francisco acepta renuncia de obispo Michael J. Bransfield, acusado de pedofilia en EE. UU.

El sumo pontífice, que se reúne en el Vaticano con los responsables de la Conferencia Episcopal de Washington, dijo que se debe reparar a víctimas de abuso.

En un breve comunicado, la Santa Sede informó que "Francisco ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Wheeling-Charleston presentada por monseñor Michael J. Bransfield", quien ya ha alcanzado la edad de jubilación para los obispos que es de 75 años.

Al mismo tiempo, el papa nombró administrador apostólico sede vacante, es decir, en espera del nombramiento de un nuevo obispo, a William Edward Lori, arzobispo de Baltimore.

La nota del Vaticano no da más precisiones de esta renuncia, que se produce en medio de la vorágine de revelaciones sobre abusos sexuales a menores por parte de miembros del clero en distintos países.

La arquidiócesis de Baltimore publicó una nota en su página web en la que informó que el papa ha encargado al arzobispo Lori que conduzca una investigación sobre las acusaciones contra el obispo Bransfield de abuso sexual.

"Mi principal preocupación es el cuidado y el apoyo de los sacerdotes y la gente de la diócesis de Wheeling-Charleston en este momento difícil", dijo el arzobispo Lori, según la nota publicada en la web.

"Prometo llevar a cabo una investigación exhaustiva en busca de la verdad en las preocupantes acusaciones contra el obispo Bransfield y trabajar en estrecha colaboración con el clero, los religiosos y los líderes laicos de la diócesis hasta el nombramiento de un nuevo obispo", añadió.

El arzobispo Lori se reunirá con el clero y líderes laicos de la diócesis el 13 y 14 de septiembre.

Bransfield, que comenzó su carrera como sacerdote en la arquidiócesis de Filadelfia, fue nombrado obispo de Wheeling-Charleston en 2005.

En 2012, en el juicio a otros clérigos de Filadelfia fue acusado de haber abusado sexualmente de 10 niños a finales de la década de los 70 y principios de los 80, y luego relacionado con otros supuestos abusos, aunque él ha negado las acusaciones.

"Acabar con esto no significa simplemente pasar página, sino buscar una cura, una reparación, todo lo necesario para curar las heridas y devolverle la vida a tanta gente", dijo el papa en un encuentro privado que mantuvo con jesuitas en Dublín durante el viaje que realizó a fines de agosto a Irlanda, y cuyo contenido fue difundido este jueves.

Francisco, que se reunió con más de medio centenar de jesuitas justo después de entrevistarse durante hora y media con ocho víctimas de abusos sexuales en Irlanda, calificó de "drama" estos sucesos que se están descubriendo en numerosos países, según la transcripción del encuentro publicada por la revista de los jesuitas Civilità Católica.

"Este drama de los abusos, especialmente cuando están muy extendidos y causan gran escándalo -pensad en Chile, aquí en Irlanda o Estados Unidos- tiene detrás a una Iglesia que es elitista y clericalista, una incapacidad para estar cerca del pueblo de Dios", les dijo el pontífice.

Y agregó: "el abuso sexual no es el primero. El primer abuso es el de poder y conciencia".

El papa aseguró que le costó creer las historias que vio documentadas en los distintos informes elaborados recientemente sobre numerosos casos de abusos sexuales.

"Los acabo de escuchar ahora en la sala de al lado y estoy profundamente conmovido. Les pongo una misión especial: limpien esto, cambien las conciencias, no tengan miedo de llamar a las cosas por su nombre", les pidió.

También dijo que se había quedado sorprendido y horrorizado al enterarse de que en Irlanda se habían dado casos de mujeres solteras a las que se arrebató a sus hijos. "Escuchar esto me ha tocado profundamente el corazón", señaló.

Preguntado por uno de los asistentes qué se puede hacer para luchar contra los abusos, Francisco les dijo que "tenemos que denunciar los casos que conocemos".