Papa Francisco canceló audiencias del viernes por una gripa

Francisco, de 76 años, a quien de joven se le extirpó un pulmón a causa de una infección, se tomó la mañana libre. Por la tarde presidió la misa de ordenación de un nuevo obispo en la Basílica de San Pedro.

Aunque pareció un tanto somnoliento, Francisco celebró la misa con su conducta habitual, dijo la homilía con voz clara parado en el atril y hasta improvisó algunas recomendaciones al nuevo obispo.

Por la mañana, Francisco canceló cuatro citas con autoridades de la Santa Sede, lo que provocó que se reimprimiera el boletín diario que reporta sus actividades ya que en él se informaba que las cuatro audiencias se celebrarían, la primera vez que este papa lo hace.

Francisco tuvo un día agitado el jueves, ya que hizo su primera visita oficial al presidente de Italia. Lució cansado pero de buen humor durante la visita que duró dos horas.

Tradicionalmente, el Vaticano restringe la información sobre la salud de los papas por respeto a su privacidad. La Santa Sede solo confirmó que Juan Pablo II sufría de párkinson después de su muerte.

El pontífice alemán Benedicto XVI gozó de buena salud durante su papado de siete años y solo faltó a una aparición programada debido a que se fracturó una muñeca en el otoño de 2009.

Francisco no tiene tan buena salud. El argentino Jorge Mario Bergoglio quiso ser misionero cuando era un joven sacerdote, pero sus superiores en Argentina le sugirieron que no lo hiciera debido a las consecuencias que ello podría tener para su frágil salud.

Actualmente, Francisco habla en voz muy baja, apenas un murmullo, y no canta.

El secretario de Estado vaticano, el arzobispo Pietro Parolin, está en recuperación luego de que se le practicara una cirugía por un padecimiento no especificado que lo obligó a perderse su propia ceremonia de investidura el 15 de octubre.

El Vaticano aún no informa cuál es la afección de Parolin, solo dijo que está en tratamiento en el área de hepatología de un hospital en el que se tratan asuntos del hígado, vejiga y conductos biliares.

Las autoridades dijeron que se espera que Parolin, de 58 años, esté en Roma el sábado.

Ciudad del Vaticano