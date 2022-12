Papa Francisco criticó la adicción al celular en las familias

El papa Francisco criticó la moda que se ha impuesto en muchos países de utilizar el "móvil" en la mesa de comer y animó a las familias a "recuperar la convivencia", durante la audiencia general del miércoles.

"Cuando los hijos están a la mesa pegados al móvil o a la tableta, y no se escuchan entre ellos, eso no es una familia. ¡Es una pensión!", lamentó el papa ante los miles de peregrinos que asistían a la audiencia.

"Una familia que no come unida, o que cuando lo hace no dialoga, o está con su televisor, con su móvil, es una familia poco familiar...", agregó.

Francisco pidió que se "recupere" la "convivencia familiar" ante todo.

"Si en una familia hay algo que no va o tiene alguna herida oculta, en la mesa se nota enseguida", comentó.

El papa habló de la familia cristiana y citó la "cena donde Jesús entregó a sus discípulos su testamento espiritual, e instituyó la eucaristía".

"Hoy, muchos contextos sociales ponen obstáculos a la convivencia familiar. Hoy no es fácil. Debemos intentar el modo de recuperar. En la mesa se habla, se escucha, que nunca haya silencio, el silencio que no es el de los monjes, ni el del egoísmo, el de cada uno a la suya... y no se habla, no. Nunca el silencio. Recuperemos la convivencia familiar, adaptándola a los tiempos", concluyó.