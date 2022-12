El pontífice aseguró que expondrá las grandes diferencias en asuntos como la inmigración y el cambio climático durante el encuentro programado para fin de mes.

No obstante, el líder de la Iglesia católica dijo también a los reporteros que lo acompañan a bordo del avión que le llevó de regreso desde Portugal que mantendrá una mente abierta y no juzgará a Trump hasta que no escuche sus puntos de vista durante su reunión del 24 de mayo.