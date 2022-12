Papa Francisco, dispuesto a mediar en la crisis de Venezuela

Advirtió que su intervención tendría "condiciones muy claras". El pontífice estuvo en Egipto promoviendo concordia entre musulmanes y cristianos.

El pontífice recordó un fallido proceso de diálogo emprendido en octubre pasado, con acompañamiento de la Santa Sede, que la oposición abandonó en diciembre al acusar al chavismo de incumplir acuerdos.

"No resultó porque las propuestas no eran aceptadas o se diluían. Eran un sí sí, pero no no", afirmó en el avión papal, de regreso a Roma desde Egipto.

La oposición descarta retomarlo, aunque Maduro, en los últimos días, ha insistido en volver a la mesa.