Papa Francisco elogió el ánimo de los cubanos ante las dificultades

"Me hace mucho bien y me ayuda mucho pensar en su fidelidad al Señor, en el ánimo con que afrontan las dificultades de cada día, en el amor con que se ayudan y sostienen en el camino de la vida. Gracias por ese testimonio tan valioso", manifestó el papa en su "saludo fraterno" al pueblo cubano previo a su viaje.

Dijo que visitará al pueblo de Cuba "para compartir la fe y la esperanza" y "para que nos fortalezcamos mutuamente en el seguimiento de Jesús".

"Él sabe mejor que nadie lo que cada uno necesita, lo que anhela, cuál es su deseo más profundo, cómo es nuestro corazón. Y Él no nos abandona nunca. Y cuando no nos portamos como Él espera, siempre se queda al lado dispuesto a acogernos, a confortarnos, a darnos una nueva esperanza, una nueva oportunidad, una nueva vida", agregó.

Francisco llegará a Cuba como "misionero de la misericordia, de la ternura de Dios", según recordó el pontífice, quien animó a los cubanos a que también "sean misioneros de ese amor infinito de Dios".

"Que todo el mundo sepa que Dios siempre perdona, que siempre está al lado nuestro, que Dios nos quiere", añadió.

En su saludo, el primer papa latinoamericano resaltó además que durante su viaje a la isla visitará el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona del país, donde irá "como un peregrino más, como un hijo que está deseando llegar a la casa de la madre".

"A Ella le confío este viaje y también le confío a todos los cubanos", añadió Francisco, que concluyó su saludo pidiendo a los cubanos que recen por él, una expresión que ha hecho famosa durante su pontificado.

Francisco llegará a la isla el día 19 como parte de un viaje internacional que también incluye Estados Unidos.

Se trata de una visita de gran simbolismo por el papel del pontífice en el proceso de acercamiento entre Cuba y EE. UU., que después de más de cinco décadas de enemistad restablecieron sus relaciones diplomáticas el pasado 20 de julio.

Agenda en Cuba

El papa comenzará su visita en La Habana donde el próximo domingo ofrecerá una misa multitudinaria en la Plaza de la Revolución, se reunirá con el presidente cubano, Raúl Castro, y mantendrá encuentros con religiosos y con jóvenes.

Es "verosímil", según ha dicho el Vaticano, que también vea al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, de 89 años y retirado del poder desde 2006, un encuentro que no figura en la agenda oficial de su visita.

El lunes 21, el papa ofrecerá otra misa al aire libre en Holguín, en el oriente del país y desde allí viajará esa tarde a Santiago de Cuba, la segunda ciudad de la isla, donde visitará el Santuario del Cobre.

El día 22, su última jornada en Cuba, oficiará una misa en ese enclave religioso, después visitará la Catedral de Santiago donde tendrá un encuentro con familias cubanas, bendecirá a la ciudad, que este año celebra 500 años de su fundación, y partirá hacia Estados Unidos.

Francisco es el tercer papa que visitará Cuba en 17 años, tras el histórico viaje de Juan Pablo II en 1998 y el de Benedicto XVI en 2012.