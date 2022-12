Papa Francisco, en contra del “capitalismo salvaje”

El papa Francisco dijo este miércoles que el Evangelio tiene que unir y no dividir y que los cristianos no pueden presentarlo dividido entre envidia, egoísmos y rivalidades, sino que tienen que estar reconciliados, en paz y unidos.

Hizo estas manifestaciones ante unas 70 mil personas que asistieron en la plaza de San Pedro del Vaticano a la audiencia pública de los miércoles, cuya catequesis dedicó a la misión evangelizadora de la Iglesia y al Credo.

El obispo de Roma señaló que para evangelizar es necesario abrirse a la acción del Espíritu Santo y "no temer qué cosa nos pida o a dónde nos guíe".

El pontífice agregó que el Espíritu Santo "descendiendo sobre los apóstoles (Pentecostés) les sacó de la habitación donde estaba reunidos asustados" y que el "primer efecto importante" que se ve en esa acción transformadora es la unidad y el anuncio del Evangelio de tal manera que lo entiendan todos.

El papa Bergoglio añadió que en Babel, según la narración bíblica, comenzó la dispersión de los pueblos y la confusión de lenguas, "fruto de la soberbia y del orgullo del hombre, que quería construir con sus propias fuerzas, sin Dios, una ciudad y una torre cuya cima tocara el cielo", pero que con la Pentecostés esas divisiones quedaron superadas.

"No hay más orgullos respecto a Dios, ni alejamiento de los otros hombres, sino apertura hacia Dios, salir a anunciar su palabra. Hay una lengua nueva, la del amor que el Espíritu Santo derramada en los corazones, una lengua que todos pueden comprender y que puede ser expresada en cada momento y en cada cultura", afirmó.

El pontífice subrayó que la lengua del Espíritu Santo es la lengua del Evangelio, "es la lengua de la comunión, que invita a superar la cerrazón y la indiferencia, divisiones y contraposiciones".

Manifestó que los cristianos tendrían que preguntarse cómo se pueden dejar guiar por el Espíritu Santo para que su testimonio de fe sea de unidad y de comunión y cómo pueden llevar la palabra de reconciliación y de amor que es el Evangelio en los ambientes en los que viven.

"A veces parece que se repite hoy lo que ocurrió en Babel: divisiones, incapacidad de comprenderse, rivalidades, envidias y egoísmo. Llevar el Evangelio es anunciar y vivir la reconciliación, el perdón, la paz, la unidad, el amor que el Espíritu Santo nos dona", aseguró.

Francisco también dijo que hay que anunciar el Evangelio con "franqueza, parresia, en voz alta, en todo momento y en todo lugar".

"Hay que anunciarlo con fe, la fe da alegría, mientras que el egoísmo da amargura", añadió.

Francisco se refirió a la nueva evangelización y aseguró que una Iglesia que evangeliza debe partir siempre de la plegaria, de pedir el apoyo del Espíritu Santo, "ya que sin el rezo, nuestra actuación está vacía y nuestro anunciar no tiene alma".

A la audiencia asistieron cientos de fieles de España, Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú y otros países latinoamericanos, a los que invitó a dejarse guiar por el Espíritu Santo, "para ser verdaderos discípulos y misioneros de Cristo".

Antes de comenzar la audiencial, el papa Bergoglio recorrió la plaza de San Pedro en el papamóvil, en medio de los aplausos, vivas y ondear de banderas, de las decenas de miles de fieles presentes, entre los que se encontraban los capitanes de los clubes italianos Roma y Lazio, Francesco Totti y el argentino Christian Ledesma.

Como ya es habitual, en un ambiente de cordialidad y alegría, el papa Francisco besó a niños y enfermos y estrechó manos.