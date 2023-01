Papa Francisco hizo una contundente reflexión sobre la Navidad

El pontífice invitó a no dejarse "cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos y comidas".

Además, Francisco pidió "no mundanizar la Navidad" con el consumismo y el individualismo e hizo un llamamiento a la generosidad para que las personas ayuden a los pobres en estas fechas.

"Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en una bonita fiesta tradicional, pero centrada en nosotros y no en Jesús", dijo Francisco durante la audiencia general de este miércoles, celebrada en el Aula Pablo VI del Vaticano.

El papa rechazó el "ruido del consumismo" y subrayó que la Navidad "es el triunfo de la humildad sobre la arrogancia, la sencillez sobre la abundancia".

"En estos días corremos, tal vez como nunca durante el año. Pero esto es lo opuesto a lo que Jesús quiere", lamentó el papa, al tiempo que consideró que en lugar de esto es preciso "no dejarse arrastrar" y "rezar".

Finalmente, Francisco animó a no dejarse "cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos y comidas" y en cambio apostó por ayudar "a alguien que pasa necesidad".

