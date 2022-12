Papa Francisco, inspirador de cumbias y tangos

Quizá la más famosa ahora mismo sea la " Cumbia Papal ", compuesta por un grupo de humoristas argentinos y emitida el pasado domingo en un programa de una cadena local.

El video, en el que los cómicos aparecen disfrazados como "los cardenales que no fueron elegidos", se ha convertido en los últimos días en uno de los más reproducidos en internet.

"Se la dedicamos a Francisco que nos ganó esta vez, pero si no es en este mundial, será en el siguiente", señala uno de los cómicos en el video que ya ha registrado más de 2,5 millones de visitas en YouTube.

"Francisco primero te quiere el mundo entero/ Por derecho divino, el Papa es argentino/ brasilero que amargado se te ve/ tenemos a Pancho primero que es más grande que Pelé", son algunas de las frases de la "Cumbia Papal".

Los primeros en inspirarse en la figura del papa Francisco fueron los hinchas del equipo de fútbol San Lorenzo, del que el pontífice era seguidor y socio.

Tras conocerse la elección del cardenal Jorge Bergoglio como papa, los fanáticos de ese club, conocidos como los "cuervos", decidieron modificar la letra de la canción que normalmente utilizan para burlarse de su eterno rival, el Huracán, y adaptarla a las nuevas circunstancias.

"¿Qué te pasa quemero -nombre con el que es conocido el hincha de Huracán-?. Te pasabas el día rezando (para no descender de categoría) (...) y ahora el Papa resulta que es cuervo", dice una de las estrofas.

También en Argentina, el papa Francisco tiene su propio tango, compuesto por Guillermo Gómez, un policía y actor que conoció a Bergoglio durante un operativo en la Villa 21, uno de los barrios más pobres de la periferia de Buenos Aires.

La letra del tango, que se llama "Papa Francisco", incluye "todo aquello que habla de la cotidianeidad de Bergoglio en Buenos Aires, el barrio de Flores, San Lorenzo, su bondad y su humildad", según explicó Gómez a medios locales.

Pero el Sumo Pontífice no sólo es profeta en su tierra y otros países del mundo también tienen quien escriba y componga inspirándose en él, incluso en croata.

La canción lleva por título "Hvala Ti, Isuse, za papu Franju!" (Gracias Jesús por el papa Francisco) y se ha difundido a través del perfil de Facebook que poseía el Santo Padre cuando era cardenal y que sigue activo.

En Italia, el rapero Dino Dispenza, conocido como Dydo, ha compuesto el tema "Carta al Papa", en el que pide a Francisco que reforme la Iglesia, autorice el divorcio, acepte a los homosexuales y luche contra los abusos sexuales a menores.

Y regresando a Argentina, los seguidores del Padre César, conocido como "el cura rockero", han vuelto a poner de moda la canción "Quiero un papa latinoamericano", que el sacerdote compuso en 2011, y que ha resultado ser premonitoria.

Buenos Aires (Argentina)