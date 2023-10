¿Papa Francisco instó a bendecir a parejas homosexuales?

El papa Francisco respondió a las "dudas" de cinco cardenales conservadores sobre sus posturas en temas como las parejas homosexuales o la mujer en la Iglesia: "No podemos constituirnos en jueces que solo niegan", les instó.



Las preguntas del purpurado estadounidense Raymond Leo Burke, el alemán Walter Brandmüller, el mexicano Juan Sandoval Íñiguez, el guineano Robert Sarah y el chino Joseph Zen Ze-kiun se han filtrado a dos días de un Sínodo de Obispos que abordará esas cuestiones.

El pontífice argentino respondió en su lengua, el español, en un documento datado este 25 de septiembre y firmado por él y por su nuevo prefecto para la Doctrina de la Fe, Víctor Manuel Fernández.

Parejas homosexuales: "No podemos solo juzgar"

En una de sus dudas, los cardenales se preguntaban si la Iglesia podría aceptar como "un bien posible situaciones objetivamente pecaminosas" como las uniones homosexuales.

El papa Francisco aclaró que "la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio", que es "una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos".

Publicidad

Pero puntualizó que "en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes".

"La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan, excluyen", abogó.

El papa Francisco consideró prudente "discernir adecuadamente si hay formas de bendición, solicitadas por una o por varias personas, que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio".



¿Mujeres en el altar?

Los cardenales también inquirieron si aún es válida la carta apostólica de Juan Pablo II Ordenatio Sacerdotalis (1994) que negó la ordenación sacerdotal a mujeres.

Publicidad

El papa Francisco respondió que cuando el santo polaco defendió "de modo definitivo" la "imposibilidad" de ordenar mujeres, no las menospreciaba ni "otorgaba un poder supremo a los varones".

Así, Juan Pablo II también sostuvo "claramente que, si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas 'no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros'".

"Si esto no se comprende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen, de diversas maneras, en la conducción de la Iglesia", defendió Francisco.

La Iglesia ante los cambios sociales

Otro dubia o duda apuntó a si la "Divina Revelación" debe ser "reinterpretada" en el mundo actual.

Publicidad

El papa Francisco respondió que si con "reinterpretar" quieren decir "interpretar mejor", entonces "la expresión es válida", según el Concilio Vaticano II.

"Si bien es cierto que la divina Revelación es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión", afirmó.

Y agregó: "Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la Revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza".

Publicidad

Contra las imposiciones

Por último, los cardenales reprocharon al papa Francisco su idea de una Iglesia "sinodal", abierta a la colaboración, y le preguntaron si esto no puede "derrocar" la "suprema autoridad papal".

Bergoglio argumentó que la vida de la Iglesia "necesariamente implica participación real", no solo de la jerarquía sino "de todo el Pueblo de Dios de distintas maneras y en distintos niveles". "Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo", terminó.

Hacia el Sínodo de Obispos

Las preguntas de los cardenales, entre los que hay algunos notorios críticos como Burke o Sarah, llegan dos días antes del Sínodo de Obispos que debatirá, entre otras cosas, cómo acoger al colectivo LGBTIQ+ o dar mayor presencia a las mujeres.



El papa Francisco, que ha permitido votar a mujeres y laicos, ha pedido un Sínodo "sin murmuraciones, ideologías y polarizaciones", pues no es la primera vez que recibe las arremetidas del sector conservador. Su exhortación apostólica sobre la familia Amoris Laetitia (2016) provocó la reacción de Burke y otros, mientras que sesenta historiadores y teólogos denunciaron siete "herejías".