Papa Francisco no leyó discurso que tenía preparado para rabinos europeos: "No estoy bien de salud"

El papa Francisco "está un poco resfriado", pero sus "actividades continúan regularmente", aseguró este lunes, 6 de noviembre de 2023, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, después de que el pontífice asegurase que no estaba bien de salud durante una audiencia a los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos.

El papa Francisco había explicado, con voz cansada, que no estaba bien de salud y que prefería no leer el discurso que tenía preparado al recibir a los rabinos europeos, pero no interrumpió las actividades de su agenda de la mañana de este lunes.



"Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero sucede que no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que ustedes se lo lleven", dijo el papa con voz cansada y algo ronca.

Según explicó Bruni a los medios, el pontífice "tenía el deseo de saludar individualmente a los rabinos europeos y para ello pronunció el discurso. Por lo demás, las actividades del papa continúan regularmente".



Además de mantener las numerosas audiencias que tenía por la mañana, como la del presidente de Cataluña, Pere Aragonès, también se anunció que seguía prevista la celebración del encuentro con cerca de 7.000 niños de todo el mundo durante horas de la tarde en el aula Pablo VI del Vaticano.