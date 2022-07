Papa Francisco nombrará a dos mujeres para el Dicasterio de Obispos

El papa Francisco reveló en una entrevista con la agencia Reuters que quiere otorgar a las mujeres puestos más altos en la Santa Sede y como consecuencia nombraría por primera vez a dos mujeres para el Dicasterio de Obispos, comité del Vaticano que lo ayuda a seleccionar los obispos del mundo.

“Dos mujeres serán nombradas por primera vez en el comité para elegir obispos en la Congregación para los Obispos”, afirmó el sumo pontífice.

De acuerdo con Reuters, una nueva constitución que entró en vigor el mes pasado permite que cualquier católico bautizado, incluidos hombres y mujeres laicos, dirija la mayoría de los departamentos del Vaticano.

“De esta manera, las cosas se están abriendo un poco”, expresó el papa.

Hasta el momento no hay mayores detalles sobre cuándo se anunciará la medida oficialmente y quiénes serán esas mujeres; sin embargo, se considera una decisión muy significativa “porque por primera vez las mujeres tendrán voz en el nombramiento de los obispos del mundo”, destacó la agencia.

Los miembros del comité, que ahora está compuesto por cardenales, obispos y sacerdotes, suelen reunirse dos veces al mes en Roma, agregó la publicación.

En cuanto a su salud, el papa Francisco desmintió los rumores de que podría renunciar a su cargo y aseguró que pronto podría visitar Ucrania y Rusia.

"Nunca se me ha pasado por la cabeza. De momento no, de momento no. ¡De verdad!", aseguró el soberano pontífice.

En las últimas semanas, el fuerte dolor que padece en la rodilla derecha le obligó a posponer un viaje a África previsto para principios de julio, lo que ha reavivado las especulaciones sobre una posible renuncia, como hizo su predecesor Benedicto XVI en 2013, aduciendo que le faltaban las fuerzas para desempeñar el cargo.

Francisco reiteró que renunciaría si su salud le impidiera un día dirigir la Iglesia.