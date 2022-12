Papa Francisco pide a la ONU “hacerse sentir” y “ayudar” en Venezuela

En el vuelo a Roma, recalcó que el Vaticano ha hecho todo lo posible, pero que “parece que la cosa es muy difícil”. Dijo no saber que hay en la mente de Maduro.

Interrogado sobre las dificultades que ha tenido el Vaticano para facilitar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, el papa respondió: “yo creo que la Santa Sede ha hablado fuerte y claro. Lo que dice el presidente Maduro que lo explique él, yo no sé qué hay en su mente, pero la Santa Sede ha hecho tanto… ha enviado gente, ha hablado con gente públicamente. Yo varias veces me referí a la situación buscando siempre una salida, ayudando u ofreciendo ayuda para una salida”.

Francisco lamentó las consecuencias de la crisis: “parece que la cosa es muy difícil. Lo que es más doloroso es el problema humanitario allá, tanta gente que está sufriendo”, dijo.

El pontífice lanzó un pedido para que la ONU "ayude" a Venezuela ante la crisis económica, política y social que vive ese país.

“Todos debemos tratar de ayudarlos de alguna manera. Creo que las Naciones Unidas también tienen que hacerse sentir allá y ayudar”, afirmó.

La crisis en Venezuela es una de las grandes preocupaciones de Francisco, que durante el vuelo de ida el pasado 6 de seTamptiembre hizo un nuevo llamamiento al "diálogo" con "todas" las partes en Venezuela.

Escuche el mensaje que le envió el papa a Venezuela durante vuelo... Otro de los pronunciamientos sobre la crisis en el vecino país se dio en Cartagena:

Papa Francisco pide respetar los derechos humanos en Venezuela |... Durante su estancia de cinco días en Colombia, el papa además se reunió con cinco obispos venezolanos en el marco de una reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam).



Vamos a pedirle al papa la bendición para Venezuela: monseñor Jesús González, obispo auxiliar de Caracas #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/ZIYEXZczMg — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) 7 de septiembre de 2017