Papa Francisco pide "perdón de Dios" por víctimas de abusos sexuales en Irlanda

Lo hizo durante el segundo día de su visita al país. El pontífice solicitó a esclarecer casos puntuales de agresión sexual a mejores por parte de sacerdotes.

"Imploro el perdón de Dios por estos pecados, por el escándalo y la traición sufridos por tantas personas en la familia de Dios", declaró el papa al efectuar una visita al santuario de Knock, lugar de piedad mariana a 180 km de Dublín, donde fue recibido por 45.000 personas que ondeaban la bandera amarilla y blanca del Vaticano.

En cambio, el propio papa fue acusado en una carta por, Carlo Maria Vigano, arzobispo y exembajador del Vaticano en Washington, de haber anulado las sanciones contra el cardenal estadounidense, Theodore McCarrick, pese a estar acusado de abusos, y que pide incluso su dimisión.

Desde 2002, más de 14.500 personas declararon haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sarcedote en Irlanda. La jerarquía de la iglesia irlandés fue acusada de encubrir los abusos cometidos por centenares de sacerdotes.

Igualmente, varias investigaciones revelaron prácticas de adopciones ilegales de niños nacidos de mujeres solteras, que realizó el Estado irlandés con la complicidad de la Iglesia católica.

El alcance de estos escándalos explica en parte la pérdida de influencia de la Iglesia en los últimos años entre la sociedad irlandesa, históricamente muy católica.

"Ninguno de nosotros puede prescindir de conmoverse con las historias de menores que han sufrido abusos, a quienes se les ha robado la inocencia y que han sido abandonados a la herida de dolorosos recuerdos", dijo el sumo pontífice.

"Esta cicatriz abierta nos desafía a ser firmes y decididos en la búsqueda de la verdad y la justicia", añadió, 39 años después de Juan Pablo II, que vino a arrodillarse a este lugar de supuestas apariciones.

Antes que Francisco, su predecesor Benedicto XVI, escribió en 2010 una carta a todos los católicos irlandeses, en la que reconocía la responsabilidad de la Iglesia con los abusos.

"La corrupción alcanzó la jerarquía"

El propio Francisco fue acusado por el exembajador del Vaticano en Washington, el arzobispo Carlo Maria Vigano, de haber anulado las sanciones contra el cardenal estadounidense, Theodore McCarrick, pese a la existencia de las acusaciones de "comportamiento gravemente inmoral" contra él.

"La corrupción alcanzó la cima de la jerarquía de la Iglesia", afirma en su carta Vigano, y pide incluso la dimisión del papa.

La carta de 11 páginas fue publicada de manera simultánea el sábado en varias publicaciones católicas estadounidenses de tendencia tradicionalista o ultraconservadora, así como por un diario italiano de derecha.

En este documento, el exnuncio apostólico jubilado en la actualidad, acusa igualmente, dando los nombres, a un gran número de altos prelados de la Curia romana, entre ellos el número dos Pietro Parolin.

El papa Francisco aceptó en julio la dimisión del colegio de cardenales de Theodore McCarrick, de 88 años, arzobispo emérito de Washington.

"El Vaticano no tiene ningún comentario por el momento", reaccionó una portavoz del Vaticano.

La visita este fin de semana del papa a Irlanda, oficialmente dedicada al Encuentro Mundial de las Familias, estuvo empañada por el escandaloso caso de los abusos del clero.

El sábado en Dublín, el papa mencionó su "vergüenza" y su "sufrimiento" ante "el fracaso de las autoridades eclesiásticas" por no haber afrontado de forma adecuada "los crímenes innobles" del clero en Irlanda.

El domingo por la tarde, el papa argentino estará en Dublín para celebrar la misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias. Cerca de medio millón de fieles le estarán esperando en el inmenso parque Phoenix de Dublín.

Hace casi cuatro décadas, cuando el divorcio, el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo eran impensables en el país, Juan Pablo II tomó la palabra ante 1,5 millones de personas durante una misa.

Mientras tanto, en el centro de la capital irlandesa, las víctimas de los abusos de la Iglesia y la gente que los apoya se manifestarán bajo el lema: "En pie por la verdad".

Encuentro con las víctimas

El sábado, el papa Francisco se reunió el sábado con ocho víctimas irlandesas de abusos. Entre ellas, Paul Jude Redmond y Clodagh Aileen Malone fueron adoptados ilegalmente tras haber sido apartados de sus madres con la complicidad de las instituciones católicas.

"El papa nos pidió perdón por lo que pasó en esas casas" para madres solteras, contaron en un comunicado.

Pero para Mark Vincent Haley, un superviviente de abusos, la jornada del sábado supuso una "oportunidad perdida". "¿Cuándo actuará?", se preguntó este representante de la organización "Ending Clery Abuse" (Poner fin a los abusos sexuales del clero).

También dijo estar decepcionado porque el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, no pidió al papa hacer públicas los informes de potenciales depredadores enviados al Vaticano.

El sábado, Varadkar instó al papa a servirse de su "posición" e "influencia" para que las víctimas de abusos cometidos por clérigos en Irlanda y en todo el mundo obtengan "justicia".

