Papa Francisco reaparece con dificultades para respirar: “Todavía no estoy bien”

El papa Francisco presidió su audiencia semanal este miércoles 29 de noviembre pese a su cuadro gripal. Parecía cansado y con dificultades para respirar ante la audiencia, en el Vaticano, a la que dijo: "Con esta gripe, todavía no estoy bien".



El pontífice argentino, de 86 años, ha debido seguir el consejo de sus médicos y se vio obligado este martes a cancelar el viaje a la cumbre anual del clima, la COP28, que este año se celebra en Dubái.

El pontífice, que en su juventud fue sometido a una ablación parcial de un pulmón, tenía previsto un discurso el sábado, como parte de una estadía en Emiratos Árabes Unidos programada inicialmente de viernes a domingo.

Al final de la audiencia de este miércoles, el papa Francisco pidió poner fin a las guerras de Gaza y Ucrania, con una voz muy tenue. Sin embargo, pareció más animado al asistir a un espectáculo circense con acróbatas.



El sumo pontífice se mostró divertido durante la actuación de los acróbatas, malabaristas y payasos que actuaron frente a él y posteriormente valoró la "dimensión del alma humana" del circo, "la de la alegría libre y simple hecha con la mística del juego".

"Son un ejemplo de entrenamiento muy duro, porque para llegar a hacer lo que hacen hay un entrenamiento fuerte, muy fuerte", les dijo el papa Francisco a los acróbatas - TIZIANA FABI/AFP

"Agradezco mucho a estas chicas, estos chicos, que nos hacen reír, pero son un ejemplo de entrenamiento muy duro, porque para llegar a hacer lo que hacen hay un entrenamiento fuerte, muy fuerte", dijo el papa Francisco al pedir un aplauso para ellos.



Horas antes de la audiencia, recibió al club de fútbol escocés del Celtic, que este martes perdió en Roma ante el Lazio (2-0) y quedó matemáticamente eliminado de la Liga de Campeones.

"Buenos días. Lo siento, con este resfriado no puedo hablar mucho, pero me encuentro mejor que ayer. Quería decir una cosa. En el deporte, quizás lo más bello es la gratuidad, esa belleza de jugar juntos", comentó en italiano.

"No perdáis nunca, por favor, el amateurismo, donde el deporte es por el deporte. Eso significa mucho. Os doy las gracias por ello. No importa si se gana o no, no importa. Todo el mundo lucha por ganar, pero la victoria no es el final, que puede ser una derrota. La victoria es todo el camino a través de jugar juntos, jugar como un equipo", añadió el pontífice.

El papa Francisco, además, saludó uno a uno a los integrantes de la expedición escocesa que acudieron al encuentro y, justo antes de despedirse, les pidió que la próxima vez le trajeran la especialidad de Escocia.

"Ha llegado a mi conocimiento que tenéis en vuestra tierra una especialidad muy importante, una "leche" especial (refiriéndose al 'whisky' escocés)... ¡Un poco está bien!", sentenció.

El obispo de Roma, que en los últimos años sufrió varios problemas de salud y en junio fue sometido a una operación en el abdomen, canceló sus audiencias el sábado debido a lo que el Vaticano calificó como un "ligero estado gripal".

El papa Francisco se sometió a una "tomografía computarizada" que descartó "el riesgo de complicaciones pulmonares". El Vaticano indicó que el papa Francisco estaba recibiendo antibióticos por vía intravenosa.