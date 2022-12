Papa Francisco retomó su agenda al recuperarse de una indisposición

Francisco recibió en audiencia al cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, y, acto seguido, al presidente de Madagascar, Hery Rajaonarim Ampianina.

El portavoz vaticano, Federico Lombardi, ya informó este viernes en un comunicado que el obispo de Roma continuaría con sus compromisos programados para este fin de semana y aseguró que "no hay motivos de preocupación" por su salud.

No es la primera ocasión en la que el papa Francisco cancela su participación en un acto determinado.

La primera vez fue el 22 de junio del pasado año, tres meses después de su elección en cónclave, cuando Francisco no acudió de manera inesperada a un concierto de piezas de Beethoven organizado con motivo del Año de Fe y que dejó la imagen de la silla vacía del pontífice en el centro de una sala abarrotada.

Asimismo, el pasado 28 de febrero canceló su visita al Seminario Mayor de Roma por padecer unas "décimas de fiebre", la misma razón por la que el 9 de junio tampoco participó en una audiencia con el Colegio Superior de Magistrados de Italia.

El pasado 19 de junio, el papa no recorrió a pie la procesión del Corpus Christi por las calles de Roma sino que lo hizo a bordo de un vehículo para no cansarse demasiado de cara a su viaje a Calabria (Italia), programado y realizado el siguiente fin de semana.