Papa Francisco volvería a Latinoamérica hasta el 2016

"No sé cuándo está planeado ir allá (Latinoamérica), antes del dieciséis no, seguro".

"Pero lo que sí es seguro es que si visito Argentina, tengo que visitar Chile y Uruguay, los tres juntos. Así que estaremos allí", explicó el pontífice argentino, según un comunicado emitido por la Santa Sede.

Al mediodía de este sábado, en la sala de los Papas del Palacio Apostólico, el papa Francisco recibió en audiencia a un grupo de exalumnos de los jesuitas de Uruguay a quienes les dijo: "¡Me traen tantos recuerdos de allá!".

"Lo único que me extraña -añadió- es que no haya ninguno con el mate. ¿No se animaron? Ahí les faltó la veta uruguaya. Porque cuando vino el presidente de ustedes (José Mujica) estábamos con el mate".

Ante la presencia de los jóvenes uruguayos aseveró: "Veo que hay muchos chicos; es una promesa y una esperanza. A mí esto me trae muchos recuerdos de los compañeros que han organizado esto, y cosas lindas".

Al despedirse les pidió "un favor": "Que recen por mí, ¿eh? Porque acá la gente es muy buena, son buenos compañeros y todos trabajan juntos, pero el trabajo es mucho y no se da abasto. Recen por mí, por los colaboradores, para que podamos seguir adelante. ¿Eh?"

El papa Francisco, previamente, recibió en audiencia privada al presidente de la república de Panamá, Ricardo Martinelli, quien le aseguró que su mayor deseo es "acabar con la pobreza" en su país.

Además, el Obispo de Roma concedió también el premio Ratzinger, instituido en el 2011 por la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI y que este año ha recaído en el profesor y biblista inglés Richard A. Burridge y en el profesor Christian Schaller, vicedirector del Instituto Benedicto XVI de Ratisbona (Alemania).

