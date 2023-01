Papa Francisco y Putin hablaron de Venezuela durante su encuentro en el Vaticano

La crisis en el vecino país fue uno de los puntos a tratar en esta, la tercera cita que sostienen el presidente ruso y el pontífice argentino.

Durante un largo encuentro este jueves en el Vaticano, el papa Francisco y Vladimir Putin hablaron de las crisis en Venezuela, Siria y Ucrania, indicó el Vaticano.

"Se abordaron algunas cuestiones relevantes para la vida de la Iglesia Católica en Rusia. A continuación se habló de la cuestión ecológica y de algunos temas de actualidad internacional, con especial referencia a Siria, Ucrania y Venezuela", indicó en una nota la oficina de prensa de la Santa Sede.

Putin celebra una visita relámpago de un día para reactivar sus relaciones con la Santa Sede e Italia, este último país considerado uno de sus mejores y pocos amigos en Occidente.

Se trata de la tercera vez que el papa Francisco recibe a Putin, a quien vio en el Vaticano la primera vez en 2013, pocas meses después de su elección al trono de Pedro, y en el año 2015.

El líder ruso, conocido por su falta de puntualidad, llegó con aproximadamente una hora de retraso a su tercera entrevista con Francisco.

Después de un fuerte apretón de manos, el papa lo invitó a sentarse en frente a su escritorio para una entrevista privada en su estudio privado del palacio apostólico.

Durante la visita fue firmado un memorando de entendimiento sobre la colaboración entre hospitales pediátricos.

También se abordaron temas espinosos como la crisis en Venezuela, que preocupa en particular al pontífice latinoamericano.

El Vaticano, que fue uno de los mediadores a pedido de Francisco en un fallido diálogo para solucionar la crisis venezolana, se ha hecho de lado, aunque no pierde la esperanza en una salida negociada a la crisis humanitaria.

Rusia es junto a China uno de los principales apoyos diplomáticos del régimen de Nicolás Maduro, inmerso en una profunda crisis política, social y económica.

El cardenal Pietro Parolin, número dos del Vaticano, reconoció hace dos años que Rusia puede jugar un "gran papel" a favor de la paz y el diálogo en Venezuela, en una entrevista a Radio Vaticano.

Rusia tiene importantes inversiones y negocios con Venezuela a través del conglomerado industrial militar Rostec.

Como anunciado, no se mencionó una eventual visita del papa a Rusia.

"El momento no ha madurado", comentó por su parte monseñor Vincenzo Paglia al excluir ese delicado tema de la agenda.