Papa insta a intensificar el diálogo con el islam

Francisco habló así al recibir en audiencia, en la monumental sala Regia del Vaticano, a los embajadores de los 180 Estados con los que la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas, ante los que resaltó que a la Iglesia le preocupa la paz y el bienestar de todos los hombres de la Tierra.

Contó que eligió el nombre de Francisco pensando en el santo de Asís, apreciado por creyentes y no creyentes, y por el amor que tenía a los pobres y la defensa de la creación.

"¡Cuántos pobres hay todavía en el mundo! Y ¡cuánto sufrimiento afrontan estas personas! La Iglesia siempre ha tratado de proteger en todos los rincones de la Tierra a los que sufren por la indigencia, y en muchos de vuestros países podéis constatar la generosa obra de esos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, construyendo una sociedad más humana y más justa", dijo.

Pero hay otra pobreza, subrayó el papa, que es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta "gravemente" a los países considerados más ricos.

"Es lo que mi predecesor, Benedicto XVI, llama la dictadura del relativismo, que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres", denunció.

El papa abogó ante los diplomáticos por construir la paz, pero advirtió que no puede haber verdadera paz "si cada uno reclama siempre y solo su propio derecho, sin preocuparse al mismo tiempo del bien de los demás, de todos, a partir ya de la naturaleza, que acomuna a todo ser humano en esta tierra".

Francisco invitó al diálogo entre los pueblos y, tras recordar que uno de los títulos del Obispo de Roma es pontífice, "es decir, el que construye puentes, con Dios y entre los hombres", exhortó a construir puentes entre todos los hombres, "de modo que cada uno pueda encontrar en el otro no un enemigo, no un contendiente, sino un hermano para acogerlo y abrazarlo".

En esa tarea de diálogo entre culturas es fundamental -dijo- el papel de la religión.

"En efecto, no se pueden construir puentes entre los hombres olvidándose de Dios. Pero también es cierto lo contrario: no se pueden vivir auténticas relaciones con Dios ignorando a los demás", afirmó.

El papa subrayó que, por ello, es importante intensificar el diálogo entre las distintas religiones, en primer lugar con el Islam.

Francisco apreció mucho la presencia durante la misa de inicio de su pontificado, el 19 de marzo, de tantas autoridades civiles y religiosas del mundo islámico.

También abogó por intensificar la relación con los no creyentes, "para que nunca prevalezcan las diferencias que separan y laceran, sino que, no obstante la diversidad, predomine el deseo de construir lazos verdaderos de amistad entre todos los pueblos".

Francisco invitó a todos los países a luchar contra la pobreza, tanto material como espiritual, a edificar la paz y a construir puentes, pero subrayó que si los hombres no aprenden "a amar más" nuestra tierra, "es un camino difícil".

En la línea de Francisco de Asís, el papa pidió un "profundo respeto" por toda la creación, la salvaguardia del medio ambiente, "que demasiadas veces no lo usamos para el bien, sino que lo explotamos ávidamente, perjudicándonos unos a otros".

La Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 180 Estados, además de con la Unión Europea, la Soberana Militar Orden de Malta y la Oficina de la Organización para la Liberación de Palestina.

Francisco viajará el sábado a Castel Gandolfo para saludar y almorzar con el papa Ratzinger, la primera vez que se verán desde que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio fue elegido papa el 13 de marzo.

El papa y Benedicto XVI han hablado ya por teléfono en varias ocasiones en estos días.

Ciudad del Vaticano