Papá obligó a su hija a pedir disculpas en redes sociales por grabarse bailando twerking

El video de una menor que pide disculpas por grabarse bailando twerking en TikTok se hizo viral en redes sociales .

En las imágenes se ve a la jovencita avergonzada y cabizbaja porque su padre la obligó a pedir excusas públicas.

“Este video lo estoy grabando para pedir una disculpa a mis familiares y amigos por las fotos y videos que he estado subiendo en los que me denigro. Esto lo hago con toda la vergüenza porque no es la educación que mis padres me dieron”, dice la menor.

Acto seguido, es el padre quien toma la vocería para recriminarle a su hija por un simple baile:

“¿Eso eres tú? ¿Esos videos te representan en algo? ¿Tú eres eso? Tú eres una niña de casa, una niña que estudia y va bien en la escuela, tú no tienes por qué enseñar las nalgas, las nalgas las enseñan las p%&$”.

Publicidad

Luego de las disculpas públicas, el video se viralizó en diferentes redes sociales, como Twitter, donde cuestionan al papá y lo tildan de machista.

“Si su hijo hace lo mismo, mostrando sus músculos, ¿alguien le diría algo? Seguimos reprimiendo a la mujer diciendo: 'esto no lo hace una mujer'. Que se sientan libres de hacer lo que quieran, piénselo dos veces: no es de valores, sino de prejuicios contra la mujer”, “que pena tener un papá así, que la llame 'niña de casa', es un término súper machista para controlar a las mujeres y darles un valor según las cosas que hacen y las que no”, “genio ese papá: ya quedó lista y configurada una mujer que nunca le va a contar algo personal, emocional o lo que sea que suceda en su vida, por temor a que la humille”, fueron algunos de los comentarios que suscitó el video.

Según los internautas, la escena tuvo lugar en México .