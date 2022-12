Papa pide perdón por crímenes de la Iglesia en la colonización de Latinoamérica

A nombre de la Iglesia Católica el papa Francisco pido el miércoles perdón por las ofensas y los crímenes contras los pueblos indígenas durante la conquista de América, ante más de un millar de líderes de movimientos populares del continente.

"Lo han reconocido mis antecesores, lo ha dicho el CELAM y también quiero decirlo. Al igual que san Juan Pablo II pido -citando al fallecido papa- que la iglesia se postre ante Dios e implore perdón por los pecados pasados y presentes de sus hijos... y pido perdón, no sólo por las ofensas de la propia iglesia sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América", afirmó.

En su mensaje ante el II Encuentro de Movimientos Populares organizado por el Vaticano y el gobierno de Evo Morales, el pontífice se dirigió a "creyentes y no creyentes" y les pidió recordar a "tantos obispos, sacerdotes y laicos que predicaron y predican la buena noticia de Jesús con coraje y mansedumbre, respeto y en paz...muchas veces acompañando a los indígenas y a los movimientos sociales incluso hasta el martirio".

Poco antes Evo Morales, primer presidente indígena del país, le dijo al pontífice "muchas gracias papa Francisco por sus mensajes y bendiciones, por primera vez siento que tengo un papa, el papa Francisco", con quien, dijo, tiene "grandes coincidencias".

Delegados de unas 40 organizaciones populares como los Sin techo de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), más conocidos como cartoneros de Argentina, el movimiento agrario de Paraguay entre otros participaron del encuentro.

La Iglesia organizó el primer encuentro el año pasado en el Vaticano en el que Morales estuvo como invitado.

El discurso de Francisco arrancó sucesivos aplausos de los asistentes.

Juan Pablo II ya había pedido perdón a nombre de la Iglesia, durante una visita a República Dominicana en 1992, año en que se recordaron 500 años del descubrimiento de América, en un mensaje a los indígenas del continente americano con un muy sutil perdón a los sufrimientos que sus antepasados padecieron.

"Como pastor de la iglesia os pido que perdonéis a quienes os han ofendido; que perdonéis a todos aquellos que durante estos 500 años han sido causa de dolor y sufrimiento para vuestros antepasados y para vosotros", dijo.

En 2001, Juan Pablo II se disculpó por los abusos de los misionarios contra los pueblos indígenas en Oceanía.

Francisco concluirá el jueves su vista a Bolivia y se dirigirá a Paraguay, tercera parada en su gira por tres países sudamericanos más pequeños que comenzó en Ecuador.

Francisco también llamó a los líderes sociales. "Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de organizarse y promover alternativas creativas". "No se achiquen", le dijo.

Morales dijo en la víspera en la llegada del pontífice que en "muchos momentos históricos la Iglesia fue utilizada para la dominación y opresión".

"Ahora el pueblo boliviano te recibe con alegría y te da la bienvenida como máximo representante de la Iglesia Católica que viene a Bolivia para apoyar la liberación de los pueblos", agregó el mandatario.