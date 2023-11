Papá que creía muerta a su hija tras ataque de Hamás, conoció que la niña podría estar secuestrada

Este martes, 7 de noviembre de 2023, cuando se cumple un mes de la sangrienta guerra entre Israel y Hamás que deja casi 12.000 muertos y más de 200 secuestrados, se conoció el dramático giro en la historia de Thomas Hand, el israelí que agradeció que su hija hubiera muerto en la ofensiva para no vivir el horror del secuestro. Pues bien, la niña estaría con vida.



Thomas Hand: “Hay una alta probabilidad de que haya sido secuestrada y llevada a Gaza. Nos habían informado que ella había muerto y luego nos dijeron que no encontraron su cuerpo, que no había registro de muerte. Así que debemos presumir, no hay otra alternativa, que fue llevada a Gaza como rehén".

Presentadora: ¿Cómo ha sido pasar por el duelo y ahora de nuevo estar esperando noticias?

Thomas Hand: “Es un ajuste muy difícil para la mente, pasar de una semana en la que dices ‘todo ha acabado, la pesadilla terminó’, a ‘estoy de nuevo en ella'".

Presentadora: ¿Qué imágenes vienen a su mente cuando piensa en Emily?

Thomas Hand: “Sin importar si la imagen es de ella siendo jalada, arrastrada o empujada a Gaza, mi próximo pensamiento es en dónde la tienen. Presumo que está en un túnel en algún lugar, no exactamente en buenas condiciones. Espero que alguien con corazón la esté cuidando”.

El ciudadano israelí expresó que la pequeña “va a cumplir los 9 años el 17 de este mes y no va a saber que es su cumpleaños, no tendrá torta, ni fiesta, ni amigos a su alrededor, solo otro día más de terror”.

Presentadora: ¿Por qué fue un alivio para usted cuando al principio le dijeron que se sospechaba que ella había muerto?

Thomas Hand: “Porque pensaba que no pasaría por lo que está pasando ahora, pero ahora estoy muy feliz de que existe la posibilidad de que esté viva y que salga de allí, no importa cuán rota física o mentalmente, vamos a tener que sanarla. Va a tomar años seguro, pero la queremos de vuelta, queremos abrazarla, oírla cantar de nuevo”.