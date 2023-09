Papá rapó a la hija porque se habría burlado de compañera con cáncer: ¿escarmiento o abuso?

Un verdadero debate se ha generado en las redes sociales en los últimos días luego de que se hiciera viral el video de un papá que rapó a la hija porque ella supuestamente se burló de una compañera que padece cáncer.



En las imágenes, que fueron compartidas en la red social X, se aprecia al papá que, con máquina en mano, le corta el pelo a la joven. Precisamente, ella, entre lágrimas, le pide al hombre que se detenga.

“Ya no se puede, no se puede arrepentir”, dice el hombre mientras la joven solloza “ya no quiero, no quiero esto”.

Aunque se desconoce la fecha y el país en el que se grabó el video, muchos internautas opinaron sobre esta situación.



"Amo a este tipo de padres", "Así aprenderá a respetar a las personas", "Buen trabajo, los niños deben aprender una lección", "Eso no es castigo, es un abuso por parte del padre, es denunciable", "Existen otras formas de corregir", "Eso es maltrato, no es una lección ejemplar", "Los hijos son el reflejo de sus padres", expresaron algunos internautas.