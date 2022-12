Papa recibe libro con más de mil mensajes de jóvenes iberoamericanos

El proyecto se realizó a través de "Aula 365", una página web educativa dedicada a los más pequeños creada por la empresa Competir y que contó con el apoyo de la multinacional española Telefónica.

Los mensajes más apoyados por los usuarios, y que encabezaron el libro, fueron de cuatro jóvenes argentinos y una chilena que lograron "emocionar" al Papa, explicó "Aula 365" en su página digital.

Una joven chilena de 21 años recordaba que "Dios no discrimina por sexo, nacionalidad, raza, religión u orientación sexual" y pedía que se reconozca ante el mundo que "amar a una persona del mismo sexo no es un pecado".

Junto a ella, una argentina de 19 años celebraba el nombramiento del pontífice porque, a pesar de su origen mapuche y de no profesar la fe católica, admiraba "su simpleza y su humildad" y por ello le expresó sus respetos.

"Aula 365" cuenta con más de cinco millones de usuarios en toda Iberoamérica, e incluye niños y jóvenes en todas las etapas educativas.