Papá se enteró que habían violado a su hijo, buscó al culpable, lo mató y se entregó a la Policía

Familiares del niño abusado, de 7 años, afirman que el sujeto tenía otras seis investigaciones por el mismo delito y seguía libre. Sucedió en Argentina.

Como Darío Fernández identificaron al sujeto que murió a manos del padre que decidió tomar justicia por mano propia. Comunidad de Lavallol, una localidad de Buenos Aires, se reunieron para pedir la liberación del hombre que está en custodia de las autoridades.

Rocío, madre del niño, le contó al diario Crónica cómo ocurrieron los hechos: "Mi nene me contó el lunes lo que había pasado, e inmediatamente se lo conté al padre, esto desencadenó que hiciera justicia por mano propia de la furia que le agarró. Después vino a la comisaría se entregó", relató la mujer al diario argentino.

Por su parte, un tío del pequeño fue más allá al afirmar que el fallecido tenía otras 6 denuncias. Además, que en esas denuncias se contaba el testimonio de dos sobrinos del sujeto. Aun con esto, el hombre seguía libre.

​"No estamos a favor de la muerte de Darío, en esto es responsable la justicia porque pudo haberse evitado”, expresó el familiar y recalcó que si las autoridades hubieran intervenido a tiempo no habría más menores abusados, el señalado violador no estuviera muerto y el padre del niño no estaría en la cárcel.