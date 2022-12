Papa se reunió con 6 víctimas de sacerdotes pederastas y pidió perdón

En el encuentro, el papa Francisco se expresó con un "lenguaje muy duro" contra esas agresiones, informó la Santa Sede.

Las seis víctimas -tres hombres y tres mujeres cuyas identidades no fueron facilitadas- asistieron a una misa celebrada por el pontífice en su residencia, la casa Santa Marta.

Después, el papa Bergoglio se reunió en privado con cada uno de ellos y mantuvo una conversación asistido por un intérprete, según indicó a la prensa el portavoz vaticano, Federico Lombardi.

El papa pidió "perdón por los pecados de omisión" cometidos por líderes de la Iglesia en relación con los abusos sexuales, que denominó "crímenes graves", en la homilía de la misa que presidió en su residencia en el Vaticano.

"Humildemente pido perdón", dijo el papa argentino, quien reconoció que los líderes de la Iglesia "no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso".

"Es un paso importante en un camino positivo de saneamiento y reconciliación para el futuro", declaró Lombardi, quien contó que las víctimas son dos ciudadanos alemanes, dos ingleses y dos irlandeses.

Todos ellos llegaron al Vaticano el domingo, cuando ya vieron al papa argentino, que se reúne por primera vez con víctimas de abusos sexuales por parte de miembros del clero.

El papa Francisco anunció que se reuniría con víctimas de esas agresiones durante el viaje de regreso desde Tierra Santa el pasado 27 de mayo, cuando dijo a la prensa que no toleraría ese tipo de abusos a menores por parte de religiosos.

Un sacerdote que comete ese tipo de actos "traiciona el cuerpo del Señor, como en la misa negra", aseguró entonces el pontífice, quien agregó: "Sobre esto tiene que haber tolerancia cero".

Las palabras del papa se conocieron después de que Naciones Unidas considerara que el Vaticano violó la Convención contra la Tortura en los casos en los que podía haber impedido abusos sexuales y no lo hizo, o en las ocasiones en que ni investigó ni denunció los hechos delictivos.