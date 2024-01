Papás olvidaron al hijo en un local comercial y el pequeño terminó encerrado en ese lugar

En la ciudad de Comalcalco, en México, se conoció una historia difícil de creer: unos papás olvidaron a su hijo menor de edad en el interior de una tienda. Después de varias horas y cuando el establecimiento ya había cerrado, ellos regresaron para reencontrarse con el niño.



Al parecer, pasaron varias horas desde que el menor de edad se quedó dentro de ese establecimiento comercial, que ya estaba cerrado. Según algunas versiones en redes sociales, el niño, asustado, golpeaba las puertas metálicas y rogaba por auxilio.

Fue en ese momento cuando las autoridades de esa ciudad mexicana se dieron a la tarea de buscar a los papás del menor de edad, que llegaron al sitio cuando ya era de noche.



En las imágenes se aprecia que una persona intenta abrir la puerta del lugar. Luego de varios segundos, logra apartar el portón y dejar salir al niño, que corre a abrazar a una mujer, que sería su mamá.

Los internautas en las redes sociales no dan crédito a esta historia y aseguran que es casi imposible que los papás se olviden de los niños.

"Les puedo asegurar que el celular no se les olvida", "Está raro que lo hayan olvidado tantas horas", "Los papás del año", "No se les olvidó, lo dejaron allí adrede", "Lo dejó allí un ratito mientras se fue a hacer otro", "Lo bueno es que el niño está bien", “Se me hace que solo quería un día libre”, manifestaron usuarios de las redes sociales.