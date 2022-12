“Papi te quería mucho”, le dijeron hijas de Chávez a Piedad Córdoba

"Cuando Rosa y @maby80 me abrazaron, decían: Papi te quería mucho!!! Ay Dios, duro esto!!!", escribió Córdoba que fue a Venezuela al funeral de Hugo Chávez.

"Yo me imaginaba a Chávez recuperándose y en televisión diciendo: "Que creyeron, aquí estoy!"... pero se nos fue... que pena tan grande", fue otro de sus trinos.

Según ella, el presidente venezolano era "su líder, su padre, su amigo, su redentor... todo eso y muchísimo más es Chávez para el pueblo de Venezuela".

Estos son otros de los trinos de la exsenadora sobre Chávez:

"Sé que hay gente en Colombia le resta importancia a todo esto... conocieron al Chávez de los medios, no conocieron al verdadero Chávez".

"El mundo comienza a dimensionar lo que se está viviendo aquí, la gratitud y amor del pueblo hacia Chávez es casi mística".

"Que enorme legado deja Chávez, muy dificilmente veremos un líder de su talante. Murió un prócer!".

"Me inspira ver mujeres embarazadas, niños, gente humilde, caminando kilómetros, por darle un adiós y ver a su comandante".

"Dos hermanos míos, hijos de Chávez @erikapsuv @tareckpsuv: "Negra, así como le decía el Jefe, vaya por la paz de Colombia" Así lo haré".

"También abracé a Diosdado, muchos quieren que pelee con Nicolás, al contrario, hoy lo posesiona como Presidente encargado a las 7pm".

"Nicolás me comentó que una de las últimas cosas que Chávez pidió fue ‘Que sus amigos siguiéramos unidos, hoy y mañana hasta la victoria'".

"Anoche nuevamente nostalgia invasiva, charlando con @mashirafael, Pepe Mojica y Raúl Castro. Todos muy tristes por Chávez".