Para comprar harina de maíz o pañales, venezolanos pueden pasar días enteros haciendo fila

En las interminables hileras se encuentran personas amanecidas o trasnochadas, así como madres con bebés en brazos.

“Este es el Gobierno que tenemos en Venezuela. Denunciamos esto ante el mundo, ya que Maduro dice que todo está bien y Diosdado que aquí no hay hambre”, declaró una abuela en medio del calvario.

Carmen Quintero, venezolana que también se ve sometida a las filas, denunció humillaciones por parte de las autoridades.

“Estoy desde la cinco de la mañana y no nos toman en cuenta. Nos humillan a nosotros para que no tengamos tiempo de ir comprar más nada en ningún otro lado”, aseguró la mujer.

A las filas de los supermercados les compiten las que se registran a diario en las estaciones de combustible.

“Hay que apartar el medio día para poder disfrutar, si no es un banco es la cola para la gasolina. Si haces cola para la gasolina, no hay plata para el banco”, afirma Andrés Buitrago, quien se desempeña como conductor.

“Esto es un sistema que no existe en ningún otro país del mundo”, dijo por su parte Pedro Pérez.

La mayoría de las personas esperan hacer colas entre semana, ya que sábado y domingo no hay productos, así como tampoco suministro de combustible.

Vea más sobre este tema:

Largas filas en gasolineras venezolanas tras problemas en...