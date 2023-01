Paraguay rompe relaciones con Venezuela tras posesión de Nicolás Maduro

Chile, entretanto, afirmó que el presidente venezolano colocó “una lápida sobre la democracia venezolana” con su investidura.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela y el cierre de la embajada paraguaya en Caracas tras el juramento de Nicolás Maduro para su segundo periodo de Gobierno.

El mandatario, en una intervención en el Palacio de Gobierno, recordó además que Paraguay, como miembro del Grupo de Lima, se adhirió el cuatro de enero a los otros doce países que acordaron no reconocer el "resultado de un proceso electoral ilegítimo".

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, afirmó que este 10 de enero es un "día negro".

"Hoy es un día en el que Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana, pero estamos convencidos de que el pueblo venezolano se va a levantar algún día, pronto lo deseamos, de esa lápida para que la democracia vuelva a imperar", dijo Ampuero en una rueda de prensa.

El canciller reiteró que el Gobierno chileno "no reconoce" al Ejecutivo de Maduro y consideró que la única instancia elegida democráticamente en Venezuela es la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora.

El jefe de la diplomacia chilena subrayó que su país mantendrá las relaciones con Venezuela en el "bajo nivel" en que se encuentran actualmente, una política común entre los países del Grupo de Lima.

Ampuero se refirió también a las declaraciones que realizó Maduro este miércoles, en las que tildó al presidente Sebastián Piñera de "pichón" del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990).

"Todos conocemos el estilo del dictador de Venezuela Nicolás Maduro y sabemos que su forma predilecta de referirse a quienes piensan distinto es a través de la descalificación personal. Como ustedes saben, al asno se le reconoce por su rebuzno", dijo el ministro chileno.

