Paramédico fue llamado a su propia casa para salvar la vida de su hijo de 12 años, pero no lo logró

Troy Heise es un paramédico que por más de 15 años ha salvado cientos de vidas en su trabajo, pero, en marzo de 2021, fue llamado para atender una emergencia en su propia casa y en la que su hijo terminó muerto. Ahora, casi un año y medio después, compartió públicamente su historia.



Su esposa, Sarah, había llamado a los servicios de emergencia en Queensland, Australia, después de que encontró a su hijo Flynn, de 12 años, inconsciente en un baño de su casa.

Troy estaba de turno cuando vio su dirección y pensó que debía haber un error.

"En el fondo de tu mente, tu cerebro dice: 'Esto no es real, esto no es real. Esa no puede ser mi casa, ¿por qué pasaría algo malo en mi casa?'. Esto fue tan repentino y algo que nunca esperé", dijo este padre de familia para el medio local The Sunday Project.

Cuando Troy llegó a su casa, vio a su hijo inconsciente por lo que intentó socorrerlo, aunque no pudo hacerlo y un compañero se encargó de la emergencia, pero, tras varios minutos de intentar reanimarlo, no lo lograron.

“Quería ayudar de la mejor manera posible. Pero cuando se trata de tu propio hijo, estás emocionalmente apegado. Tienes miedo, estás enojado, preocupado. No pude seguir. Realmente no pude”, agregó el paramédico.



El menor fue remitido de urgencia a un hospital, donde lastimosamente murió tres días después.



Flynn había estado jugando en la ducha y se habría resbalado o entró en pánico al darse cuenta que tenía el cordón de la ducha alrededor de su cuello, explicó Heise.

Pese a pasar por varios momentos duros por no poder salvar a su hijo, este hombre sanó sus heridas y ahora se siente orgullo de Flynn, pues sus órganos fueron donados a otros niños que no podrían haber sobrevivido sin ellos.

"No fue una decisión fácil, pero mi niño salvó vidas, y aunque no está aquí, está aquí. Solo soy un padre orgulloso”, agregó el padre.