“Parecía una bola de fuego”: peligroso reto viral dejó a niña de 12 años con graves quemaduras

Timiyah Landers hizo el ‘FireChallenge’ con unas amigas pensando que era divertido, pero ahora tiene daños en el 40% del cuerpo.

Brandi Owens, madre de la víctima, fue sorprendida mientras tomaba una siesta por los gritos de su hija. Cuando se percató de la situación, vio a Timiyah envuelta en llamas desde las rodillas hasta el cabello.

Junto con su pareja, intentó apagar el fuego metiendo a la joven entre una bañera al mismo tiempo que intentaba arrancarle los trozos de tela encendidos. Con el fuego controlado, la subieron a un carro y la llevaron a un hospital de Detroit, EE. UU.

Desde ese momento, Timiyah está en cuidados intensivos debido a las quemaduras de segundo y tercer grado en su cuerpo, recuperándose del reto que consiste en regar alcohol en el cuerpo, prenderlo y registrarlo en video.

Brandi no se explicaba cómo su hija había accedido a cometer semejante locura, teniendo en cuenta que ese tipo de reuniones de amigas solo tenían sesiones de belleza o de charlas extensas.

Tras conocer que se les había ocurrido la idea del ‘fire challenge’, empezaron las hipótesis sobre lo que pudo salir mal, y todo apunta a que, además del alcohol que vertió en sus brazos, la presencia de un aerosol cosmético generó mucha más combustión.

"Cuando le puso alcohol y la niña prendió fuego, básicamente estalló porque ya tenía cosas inflamables, perfumes y cosas así", dijo Brandi Owens al Washington Post.

Ahora mismo Timiyah no puede hablar para contar lo que sucedió. De hecho, está utilizando un respirador artificial y un tuvo para los alimentos. Además, tiene al menos cuatro cirugías pendientes.

"Si no estuviéramos en casa, ella habría muerto", dijo la acongojada madre.