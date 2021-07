Pareja de exmilitares se quitó la vida tras ofrecer una fiesta a sus amigos cercanos

Un informe forense reveló que una pareja de exmilitares, encontrada muerta en agosto del año pasado, se quitó la vida. Junto a ellos, a sus pies, también murió su gato. El matrimonio, identificado como Peter y Deborah McGuinness, había ofrecido una fiesta a sus amigos cercanos horas antes de ser hallados.

El deceso de los esposos se dio por una intoxicación por monóxido de carbono, precisó la forense Rachael Griffin ante la corte que sigue el proceso en Dorset, Inglaterra.

“Para mí es muy claro que tenían la intención de terminar con su vida”, recalcó Griffin sobre la pareja de exmilitares, según informó la BBC.

La pareja de exmilitares, que estuvo casada durante 23 años, organizó una fiesta de disfraces para sus amigos horas antes de quitarse la vida, reveló el diario The Sun. Al parecer, el motivo era el cumpleaños de Deborah.

Según el diario británico, Peter había sufrido de depresión y llegó a expresar su intención de quitarse la vida.

Incluso una sobrina de Deborah, Esther Carlisle, comentó que él “se deprimía a veces y decía que no creía que viviría hasta los 60”.

La pareja de exmilitares, además, había indagado sobre testamentos semanas antes de su muerte, reveló la investigación del caso.

“Ninguno de nosotros puede estar sin el otro”, fue una de las notas que encontraron las autoridades junto a los cuerpos, donde también escribieron contraseñas e indicaciones para sus funerales.

La pareja de exmilitares se parqueó en el estacionamiento del Durlston Country Park hacia las seis de la tarde del 2 de agosto de 2020 y los descubrieron sin vida al día siguiente, después de las siete de la mañana.

