Pareja de Nueva Orleáns tiene trillizos por segunda vez

Lo extraño es que, años atrás, les habían dicho que no iban a poder concebir hijos. Ahora tienen un sistema muy efectivo para cuidar de sus seis retoños.

Hace siete años se sometieron a un tratamiento in vitro por primera vez. A Courtney le implantaron dos óvulos fecundados, pero uno de ellos se dividió. Nacieron dos niños y una niña.

Hace año y medio los esposos decidieron tener más hijos y se sometieron a un nuevo tratamiento. Lo asombroso es que la mujer quedó embarazada por el tratamiento in vitro, pero al mismo tiempo también quedo en cinta de manera natural. Uno de esos óvulos, también se dividió y volvió a tener trillizos.

Ahora la pareja tiene un sistema para sacar adelante a sus seis hijos. Cada uno de los trillizos mayores, que tienen siete años, debe cuidar a cada una de las tres hermanitas menores.