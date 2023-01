Pareja francesa fue a Haití con la ilusión de adoptar a un niño y terminó acribillada a tiros

Aún no se conocen los motivos detrás de los asesinatos, llevados a cabo en un país sumido en una grave crisis política y social.

Una pareja de franceses de Ardèche fue asesinada a tiros el domingo por la tarde en la capital haitiana de Puerto Príncipe, donde acababan de llegar para realizar una adopción.

Un funcionario de la embajada de Francia en Puerto Príncipe dijo que los dos franceses fueron asesinados, pero no proporcionó por el momento detalles sobre la ubicación exacta o las circunstancias de la tragedia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia expresó en un comunicado, su "gran pesar" después de la muerte de "dos compatriotas en Haití como resultado de una agresión", asegurando que la embajada francesa estaba "en contacto con las autoridades locales para que se arroje toda la luz sobre esta tragedia".

Según dos fuentes, la pareja había viajado al país "para adoptar".

"La pareja había obtenido su primera autorización en 2013, renovada en 2018. Su viaje fue organizado con el propósito de una visita de convivencia, no regresarían con el menor", precisó el consejo del condado de Ardèche.

Cada día, Haití se hunde un poco más en una grave crisis social y política. Las constantes protestas, a menudo cargadas de violencia, han reclamado la renuncia del presidente Jovenel Moïse desde agosto, y la violencia de las pandillas preocupa a la sociedad civil.