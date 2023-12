Pareja fue a motel y descubrió "asquerosidad" que arruinó la que sería una experiencia romántica

En lo que prometía ser una escapada romántica a un motel, una pareja en San Juan, Argentina, se encontró con una desagradable sorpresa que rápidamente transformó la experiencia de amor en disgusto. La mujer denunció la situación en redes sociales.



Y es que cuando la pareja llegó a la habitación de dicho motel encontraron rezagos de suciedad acumulados en el lavamanos, sábanas y suelo, además de manchas amarillas en el inodoro. En lugar de hallar un entorno acogedor y limpio, se toparon con condiciones higiénicas inaceptables que arruinaron por completo la experiencia que buscaban.

“Quiero hacer mi denuncia porque es una locura lo que cobran en el motel que está en la calle de La Plata, en Cuacete. Es una mugre y todo está contaminado con moho, sucio el piso, las sábanas sucias ¡Es una asquerosidad! El baño con olor a orina, se nota que hace tiempo no lo limpian”, expresó la mujer compartiendo algunas fotos de la habitación en Facebook.

Agregó: “Encima, cuando entramos, todo estaba lleno de espinas. No pudimos hacer nada con mi novio porque se nos murió todo con ver esa suciedad”.



Ante el mal estado en el que se encontraba la habitación, la pareja se quejó con los administradores del motel, pero no recibieron la mejor respuesta. “Encima, reclamás y no te dan bola, te dicen que, si no te gusta, que te vayas. Creo que el campo es más limpio que ese motel”, contó la mujer que hizo la denuncia.

“Terrible, a mí también se me hubieran ido las ganas de estar en ese motel”, “Qué groseros los gerentes. No sé cómo hay gente que va a ese sitio”, “Díganme dónde es para no ir”, comentaron algunos usuarios en redes sociales.

"No pudimos ni hacer nada por q se nos murió todo"

