Pareja gay publicó su último beso en redes antes de suicidarse: “Solo eran dos personas amándose”

Una pareja gay del país de Armenia decidió suicidarse, al parecer, por la intolerancia que sufrió su relación. “Final feliz. Las decisiones sobre compartir fotos y nuestros próximos pasos las tomamos los dos juntos”, dijeron los jóvenes en su última publicación.

Quienes defienden los derechos de la comunidad LGBTIQ+, como la organización Pink Armenia, lamentaron que los enamorados dieran “un paso tan trágico por la intolerancia hacia ellos”, según lo publicado en el medio ABC de España.

“Este trágico incidente demuestra una vez más que las personas LGBT en Armenia no están seguras ni protegidas por la sociedad o el Estado”, agrega.

“Nuestro país es un desastre, no debemos tener miedo, pero lo tenemos. Deberíamos confiar en nuestra diáspora, pero no podemos. No son los primeros y creo que no serán los últimos. Eso no es un SUICIDIO sino un asesinato. Descansen en paz 🕊❤️”, comentó una de las personas que lamentó la muerte de la pareja gay.

No obstante, también hay mensajes de odio contra la comunidad LGBTIQ+ e “incluso alentaron a otros a hacer lo mismo”, denuncia Pink Armenia.

“Consideramos inaceptable justificar la muerte de personas. Los pensamientos suicidas a menudo van acompañados de sentimientos de culpa, miedo, autoinculpación y vergüenza debido a las actitudes de la sociedad hacia la orientación sexual y la identidad de género”, concluye la organización.



