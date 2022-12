Pareja le hizo creer a su hijo que tenía cáncer para lucrarse con el dinero de la caridad

Crearon una cuenta en Go Fund Me y le dijeron al pequeño que iba a morir. Los padres son acusados de abuso infantil y fraude.

Dawson es un niño de 13 años que en los últimos 8 meses creyó que iba a morir por culpa de un cáncer cerebral. Ese temor se lo infundieron sus propios padres Ginny y Edward, quienes no solo lo convencieron a él sino a cientos de inocentes que solo querían ayudar.

En sus redes sociales, los padres publicaron una fotografía del niño diciendo que era un “milagro” que sobreviviera la víspera de Navidad. Estas afirmaciones solo creaban más lástima y movían las fibras de los voluntarios, quienes hicieron donaciones en una plataforma para ayudar a Dawson.

Compañeros de su colegio y padres de los mismos estaban convencidos de la supuesta enfermedad, pero fue la sospecha de la oficina de recursos escolares la que destapó el fraude en el que el pequeño había sido utilizado para obtener ganancias.

La policía de Oaloosa, Florida (Estados Unidos) logró identificar el caso e indagar al niño, quien aseveró que desde mayo de 2017 le habían dicho sobre la supuesta enfermedad y creía que iba a morir.

Ginny Irovando Long y Robert Edward Long, de 34 y 47 años respectivamente, fueron detenidos y acusados por fraude y abuso infantil.



