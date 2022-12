Pareja se casa en uno de los palcos del Rock in Río

Una pareja brasileña aprovechó uno de los intervalos en las presentaciones musicales en uno de los palcos secundarios del Rock in Río para cumplir este viernes el sueño de casarse en medio del festival musical de Río de Janeiro.

La ceremonia ante una jueza y con los novios vestidos a carácter sorprendió a los espectadores que pasaban por la Calle del Rock, una vía de una cuadra con fachadas de locales y residencias que emulan al bohemio barrio de Camden Town, el reducto en Londres de artistas y músicos alternativos.

Además del gusto por el rock, Daniele Sant'Ana y Alan Costa escogieron el Rock in Río como palco para su matrimonio por tener un vínculo muy especial con el festival: fue en el mismo local hace dos años que a la joven de 24 años le cayó en las manos el ramo de flores lanzado por otra novia que se casaba.

Daniele había acudido al Rock in Río de 2011 para disfrutar del concierto de Red Hot Chili Peppers cuando, paseando por la Calle del Rock, fue la agraciada con las flores lanzadas por una novia a la que desconocía pero de la que se hizo amiga.

El matrimonio de este viernes fue celebrado al ritmo de "Always", música de la banda Bon Jovi, la principal atracción de esta noche en la quinta jornada del festival de este año.

La pareja escogió a Bon Jovi por considerarla la más romántica de las atracciones.

Los recién casados dijeron que permanecerán en la Ciudad del Rock hasta el último de los espectáculos, precisamente el de Bon Jovi, para después dirigirse a un hotel cercano en el que pasarán la luna de miel.

En el lugar de la novia, la que se atrasó para el matrimonio del viernes fue la jueza, que quedó atrapada en los embotellamientos próximos a la Ciudad del Rock y que pudo oficializar el enlace dos horas después de lo previsto