Pareja y sus hijos de 9 y 6 años murieron intentando cruzar el canal de la Mancha

Una pareja kurda iraní y sus hijos de 9 y 6 años perdieron la vida en el Canal de la Mancha cuando intentaban llegar al Reino Unido .

La familia zarpó desde el norte de Francia a bordo de una embarcación con 20 migrantes, de los cuales 15 pudieron ser rescatados.

Rasoul Iran-Nejad y Shiva Mohammad Panahi, ambos de 35 años, murieron con sus hijos Anita y Armin, de 9 y 6 años, según dijo su tío Ali a la BBC.

La familia era originaria de Sardasht en el oeste de Irán, afirmó el medio de comunicación, precisando que se desconoce el paradero de su tercer hijo, Artin, de 15 meses.

"Algunos dicen que está vivo, otros que está muerto", afirmó su tío. "Nuestra familia aquí está desesperada. Mi padre, mi madre y mis hermanas están llorando desconsoladamente", añadió, explicando que la familia había "pagado mucho dinero" para llegar al Reino Unido.

Por su parte Choman Manish, un kurdo iraquí de 37 años, dijo a Sky News que conoció en un campamento salvaje en la costa norte de Francia a esta familia que describió como "magnífica y afable".

"Les aconsejé 'por favor, no vayan en barca'. Se lo dije varias veces, pero no me escucharon... pusieron su confianza en Dios, pensaban que Dios los protegería", contó Manish.

En el campamento donde ha estado los últimos cuatro meses, con otros 500 migrantes, "todos están muy tristes", aseguró. "Lamentamos oír eso, pero ¿qué podemos hacer?", exclamó.

Esta es considerada la peor tragedia migratoria registrada en esas aguas, que eleva a siete el número de migrantes muertos en el Canal de la Mancha en 2020.

Según cifras oficiales, 6.200 migrantes intentaron cruzar las aguas del Canal de la Mancha entre el 1 de enero y el 31 de agosto.