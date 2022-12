Parlamento uruguayo aprueba matrimonio entre homosexuales

La iniciativa fue aprobada en medio del jolgorio en las gradas del Parlamento de los defensores de los derechos de los homosexuales y de personas y parejas beneficiadas por la decisión.

Fuentes legislativas informaron a Efe del resultado de la votación, que se realizó después de cuatro horas de sesión parlamentaria que no estuvieron exentas de polémica.

La aprobación se produjo gracias no solo al voto del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio, impulsor de la iniciativa, sino también de un buen número de parlamentarios opositores.

Uno de los aspectos controvertidos de la jornada fueron las observaciones que el diputado opositor Jaime Trobo, del Partido Nacional (Blanco), hizo del procedimiento legal por el cual se llegó a la aprobación.

Fuentes legislativas indicaron a Efe que durante la discusión los legisladores admitieron que la ley aprobada en el Senado contenía errores, lo que en teoría debería haber forzado a los diputados a realizar cambios y a convocar una nueva votación en una sesión conjunta de las dos Cámaras.

Como solución, "el Frente Amplio dijo que una vez que se promulgue, va a redactar una ley modificativa de ésta" para su posterior aprobación, agregaron las fuentes.

Al respecto Trobo afirmó: "No se pueden votar cosas a sabiendas de que vamos a tener que modificar esos errores jurídicos u horrores jurídicos".

La polémica ley fue aprobada originalmente a finales del año pasado en la Cámara de Diputados con 81 de 87 votos pero al refrendarla la semana pasada el Senado con 23 de 31 votos ya sufrió algunas modificaciones menores.

Por ello fue necesario que la Cámara baja ratificara el nuevo texto antes de que el presidente José Mujica la promulgue.

La nueva ley señala que la institución del matrimonio "implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil".

Uno de sus aspectos más llamativos es la reglamentación sobre el orden de los apellidos que deberán llevar los hijos de las parejas homosexuales, que será acordado por los dos cónyuges o mediante sorteo en caso de falta de acuerdo y que alcanzará también a los matrimonios heterosexuales.

También genera controversia el derecho de los hijos a reconocer a su padre biológico en el caso de que la madre, casada con otra mujer, lo tenga en un embarazo por la relación con un hombre, no así en el caso de que se use el método de fecundación "in vitro", por la reserva de la identidad de los donantes de esperma.

En medio del proceso legislativo, la Iglesia católica pidió a los legisladores que profesan esa religión no votar una iniciativa, que a su juicio, va "en contra del proyecto de Dios".

Este miércoles, la Conferencia Episcopal Uruguaya recordó, además, las críticas que efectuó a una ley similar aprobada en 2010 en Argentina el papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires.

El matrimonio homosexual es legal en España, Holanda, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca y Argentina, así como en seis estados de EE.UU, la capital mexicana, el estado mexicano de Quintana Roo y en el estado brasileño de Alagoas.