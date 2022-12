Parqueó en lugar para discapacitados e insultó a joven que perdió una pierna

"¡Oye minusválida! ¡Primero, nunca pongas tus manos en mi carro de nuevo! Segundo, linda, no eres la única con “problemas”. ¿Quieres lástima? ¡Ve a un grupo de apoyo para los de una pierna! ¡Te metiste con el equivocado! No me importa tu nota que decía que lo empujaste, pero toca mi carro de nuevo y te reportaré, ¡no estoy jugando! Dejaré saber a la oficina que la niña llorona de una pierna tocó mi propiedad. Causaré problemas. Ve a llorar tus problemas con alguien a quien le importe, ¡porque yo camino con ambas!”, decía la nota que encontró la joven de 26 años, que perdió una de sus extremidades en un accidente el año pasado.

La mujer de Ohio, que ha tenido que aprender a caminar de nuevo con una prótesis, denunció en las redes sociales la misiva "grosera" que alguien le dejó luego que los administradores del complejo de apartamentos donde vive en Miamisburg le crearon un lugar de estacionamiento para discapacitados.

Ashley Brady dijo que recibió el nuevo lugar el jueves pasado y que dos días más tarde alguien dejó estacionado su auto allí, sin que ese vehículo mostrara un cartel para minusválidos.

Explicó que dejó una nota y que luego recibió una a cambio. "La leí probablemente unas cinco veces”, relató, "porque mi cerebro no podía procesar el nivel de mezquindad que había en ella”.

La televisora WKEF-TV (http://bit.ly/1CvpDNJ) informó que las hermanas de Brady publicaron una foto de la nota en Facebook, que ha sido compartida más de mil veces.