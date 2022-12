Partido de Henrique Capriles no participará en presidenciales del 22 de abril en Venezuela

"Primero Justicia no va a participar en la farsa electoral convocada por la dictadura de Nicolás Maduro", anunció la agrupación en un comunicado.

De esta manera, Primero Justicia se suma a Voluntad Popular, del opositor preso Leopoldo López, que se marginó el pasado viernes de las presidenciales alegando que son un "fraude" para perpetuar a Maduro en el poder.

Se trata de dos de las principales organizaciones de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que sin embargo no pueden postular candidatos propios porque no lograron reinscribir sus organizaciones ante el poder electoral, acusado por la oposición de servir al gobierno.

La MUD, que denuncia la ausencia de garantías electorales, realiza consultas internas para decidir si va a las urnas, como se lo pide Maduro, quien busca la reelección hasta 2025.

No obstante, según dijeron fuentes de la alianza a la AFP, la mayoría de la veintena de partidos que la conforman se marginarán de la votación. La decisión se conocerá este miércoles.

Primero Justicia, del también exjefe legislativo Julio Borges, informó además que conformará un "frente amplio" con sectores sociales para lograr unas presidenciales con garantías, como auditorías al sistema electoral y observación internacional.

"Nadie nos sacará del camino democrático, pero nunca nos prestaremos para hacerle el juego a una dictadura que solo le importa mantenerse en el poder a costilla del sufrimiento de todo el pueblo", subraya el comunicado.

Tras el fracaso de un diálogo entre la MUD y el gobierno venezolano en República Dominicana, que tenía los comicios como tema central, el poder electoral fijó la fecha de los comicios (tradicionalmente en diciembre), como se lo ordenó la oficialista Asamblea Constituyente de plenos poderes.

