Partido español Podemos recibió 7 millones de euros de Chávez, según diario ABC

Un centro de pensamiento dirigido por los fundadores del partido de izquierda radical español Podemos recibió siete millones de euros (7,9 millones de dólares) del gobierno venezolano entre 2003 y 2011 para promover su ideología en España, aseguran dos rotativos conservadores españoles.

El rotativo ABC y el diario en línea El Confidencial afirman que la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, cuyos trabajos de asesoría para el gobierno de Hugo Chávez son conocidos, recibió de este varios pagos, parte de los cuales fueron destinados a promover la ideología bolivariana.

Hasta ahora, la prensa había hablado de pagos por unos 3,5 millones de euros.

Estas informaciones aparecen cuando, según la prensa, la policía española investiga sobre una eventual financiación ilegal de Podemos, fundado en enero de 2014 por medio de esa fundación.

El portavoz del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, reaccionó este martes afirmando que es "radicalmente falso" que el partido haya recurrido a una financiación ilegal, afirmando que "los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo: que no es cierto".

El Tribunal Supremo español archivó en dos ocasiones, en enero y abril de 2015, sendas denuncias contra miembros de Podemos, entre ellos su líder Pablo Iglesias por, entre otros, "blanqueo de capitales" o "delito contra la Hacienda pública".

Apremiado por un periodista para que confirmara que "ni uno de los siete millones de euros que el gobierno venezolano dio a la CEPS acabó en las arcas de Podemos", Errejón, antiguo dirigente de esa fundación, afirmó que así era.

"No tenemos nada que ocultar", afirmó también en un comunicado Podemos, que insiste en que "si alguien tiene alguna prueba de lo que está diciendo, si hay pruebas de financiación ilegal, debería acudir a los tribunales" recordando que éstos nunca han encontrado ninguna prueba.

Ambos diarios se basan en un documento de tres páginas, fechado en mayo de 2008, en el cual el ministro de Finanzas de Venezuela, Rafael Isea, detalla los pagos ya efectuados y habla de conceder recursos suplementarios a esa fundación.

La fundación, subraya el documento, ya llevó a cabo entre 2003 y 2007 trabajos de asesoría para la presidencia, el ministerio del Interior o la Asamblea Nacional venezolanos.

La firma de nuevos contratos con la fundación "permitirá estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano", dice el ministro.

Encargada de fomentar la "conciencia social bolivariana" de los funcionarios venezolanos por medio de una "acción catequizadora" que divulgue esos valores, su trabajo logró unos "resultados excelentes", afirma el informe. El documento lleva la firma del presidente Hugo Chávez, sobre el título "Comandante presidente Chávez".

La fundación, cuya web ya no está operativa, tenía entre sus miembros a profesores universitarios como Pablo Iglesias, el fundador de Podemos, su cercano colaborador Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, actual número dos de la formación política o la socióloga Carolina Bescansa, otra fundadora de Podemos.

Según El Confidencial, el informe figura entre los documentos que maneja la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la policía. (UDEF).

Podemos acusa al ministerio del Interior español de "filtrar supuestas investigaciones sobre nuestra financiación a la prensa cuyo único objetivo es generar ruido mediático".