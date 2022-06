Pasajero ebrio fue expulsado de un avión luego de que “orinó sobre su hermano”

Un hombre, en estado de embriaguez, fue expulsado de un avión después de que, según testigos, “orinó sobre su hermano” y ambos protagonizaron una pelea dentro de la aeronave.

"Alrededor de dos horas y media de vuelo estaba esperando para ir al baño y el hermano mayor se puso de pie, pero estaba tan borracho que no podía pararse, necesitaba ir al baño, pero en su estado de ebriedad orinó sobre su hermano menor que luego lo golpeó resultando en una pelea a puñetazos”, declaró un pasajero, quien decidió no decir su nombre, para el diario The Sun.

También indicó que el piloto se vio obligado a desviar el vuelo con el objetivo de desalojarlos debido a la pelea de estos dos hermanos.

Alfie y Kenneth Springthorpe fueron multados por 50.000 libras esterlinas (más de 230 millones de pesos) por parte de la aerolínea Jet2 después de este incidente en el vuelo que salió desde el aeropuerto de Londres hacía Creta, en Grecia, el pasado 3 de mayo.

El hombre fue visto inclinado en un ángulo de 90 grados con los pantalones, apenas pudiendo contener de pie, según informó The Sun.

Fue un policía vestido de civil quien caminó directamente hacia el individuo para cubrirlo mientras otro oficial lo intentaba arrastrar fuera del avión. El mismo pasajero que declaró para este medio grabó el momento en que expulsaban al hombre del aeronave.

Asimismo, el testigo que capturó dicho momento afirmó que la tripulación de vuelo les quitó una botella de vodka que estaba debajo de los asientos donde estaban sentados.

"Una vez en el aire, estaba claro que el hermano menor estaba borracho y la azafata les quitó una botella vacía de 1 litro de Ciroc Vodka", agregó.

El incidente provocó un retraso de “aproximadamente 3 horas y 45 minutos” a quienes tenían la intención de llegar a Grecia.

Vea el momento en que sacan del avión a este hombre aquí: