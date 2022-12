Pastor confiesa en pleno culto que abusó de una menor y sus feligreses lo ovacionan

“Sinceramente le pido perdón y oro por la sanación continua de Dios para todos los involucrados”, declaró. El caso dividió a su iglesia.

La confesión, hecha por Andy Savage se dio en la congregación de Highpoint, en Memphis, Tennessee.

“Hace más de 20 años, lamentablemente, tuve un incidente sexual con una estudiante de último año de secundaria en la iglesia. Me disculpé y le pedí perdón a ella, a sus padres, a su grupo de discipulado, al personal de la iglesia y al liderazgo, quienes informaron a la congregación. De acuerdo con el consejo sabio, di todos los pasos para responder de una manera bíblica”, declaró Savage.

Tras la polémica aclamación de los asistentes, el pastor principal de la congregación pidió orar por el victimario y la víctima, al tiempo que criticó a la denunciante.

"Nos entristece que la señora Woodson no haya estado en el mismo camino hacia la curación", declaró Chris Conlee.

Las repercusiones no tardaron en producirse. La principal organización cristiana de Estados Unidos anunció que no invitará a Chris Conlee a su próxima cumbre.

En redes sociales, la controversia entre los feligreses es constante y muchos exigen la salida tanto del Savage como de Conlee.

Jules Woodson denunció recientemente la agresión sexual en un portal dedicado a sacar a la luz abusos al interior de instituciones religiosas.

"¿Recuerdas esa noche que se suponía que tuvieras que llevarme a casa desde la iglesia y en su lugar me llevaron a una carretera desierta y me agredieron sexualmente? ¿Recuerdas cómo actuaste como si me amaras y me quisieras para que yo cooperara en tales actos, solo para salir corriendo del vehículo y caer de rodillas pidiendo perdón y que no le dijera a nadie lo que acababa de suceder?, ¿sucedió? Bueno, lo recuerdo", escribió la joven.