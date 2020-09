Pastora de iglesia cristiana abandonó su vida religiosa y ahora hace striptease

Revuelo en el mundo religioso ha causado la historia de Nikole Mitchell, una mujer de 36 años que en un tiempo fue pastora de una iglesia cristiana y ahora se dedica a realizar contenido explícito para adultos en la plataforma Onlyfans.

Desde muy joven, y por las creencias de su familia, Nikole estuvo siempre ligada a la vida religiosa. Tanto así que sus constantes asistencias a la iglesia e interés por asuntos de la fe llevaron a que otros líderes se fijaran en ella para hacer parte del culto como pastora.

Pero ella, al cabo de un tiempo, descubrió que no era feliz y que continuaba vigente uno de sus deseos más escondidos: quería ser bailarina erótica. Si bien se dejó seducir por el mundo para adultos, también descubrió que no estaba de acuerdo con algunos lineamientos machistas. “Me enseñaron que a las mujeres no se les permite liderar y que las mujeres deben estar en la cocina y con los niños”, manifestó al New York Post.

Lo primero que hizo fue tomar un curso con el que pretendía despertar su sensualidad, luego vino una sesión de fotografía desnuda: “nunca me sentí más sexy y liberada”.

Ahora la mujer tiene una cuenta en Onlyfans con contenido para adultos y dice que no siente remordimiento alguno. “Toda persona tiene derecho a expresarse de la manera que le parezca bien y así es como me siento bien”.

