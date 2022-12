Payasadas de Maduro separan familias: duro editorial de The New York Times

Los diarios The Washington Post y The New York Times dedican hoy sendos editoriales a la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia en los que coinciden en acusar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de "fabricar" la disputa con el país vecino.

El principal paso fronterizo entre los dos países lleva dos semanas cerrado, lo que ha originado una crisis "fabricada por un presidente (Maduro) cada vez más impopular que está desesperado por apuntalar el apoyo a su partido con vistas a las elecciones parlamentarias previstas para diciembre", afirma el diario neoyorquino.

El New York Times afirma que la popularidad de Maduro "cayó al 24 por ciento en julio, lo que refleja la creciente consternación pública con unas políticas gubernamentales que han llevado a un aumento de la inflación, una moneda gravemente devaluada y un empeoramiento de la escasez de alimentos".

Además, a medida que las relaciones entre Washington y Caracas "han mejorado marginalmente", Maduro "ha optado por desviar la atención de los problemas de su país provocando peleas innecesarias con sus vecinos", sostiene el diario neoyorquino al citar la disputa territorial entre Venezuela y Guyana.

Sobre la actual disputa con Colombia, el periódico señala que las "excentricidades" de Maduro "han interrumpido un importante corredor comercial, separado a familias y desplazado a cientos de personas de sus hogares".

Según un informe difundido este lunes y realizado por funcionarios de organismos de la ONU que visitaron la zona, 1.100 colombianos han sido repatriados en los últimos trece días por Venezuela y al menos otros 10.000 regresaron a su país "por miedo".

En la misma línea que el Times, The Washington Post dice en su editorial que Maduro "ha recurrido a provocar una crisis" con Colombia mientras su Gobierno "populista parece encaminarse hacia una gran derrota en las elecciones legislativas previstas para diciembre, si el voto es libre y justo".

El diario de Washington afirma que la ilegalidad y el contrabando son "moneda común" a lo largo de la frontera entre Colombia y Venezuela, pero el problema "no parte de los colombianos, sino de las políticas económicas desastrosas del Gobierno de Maduro".

"Tristemente, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha demostrado ser incapaz" de hacer frente al "atropello" de Maduro, según el Post, que recuerda que el lunes los "aliados" de Venezuela bloquearon en ese organismo una solicitud de Colombia para que los cancilleres del continente abordaran la crisis fronteriza. (Con este video, deportados denuncian disparos de la Guardia venezolana)

Mientras, el Gobierno del presidente de EE.UU., Barack Obama, "se ha limitado a una expresión tibia de 'preocupación' por la 'degradación de la situación humanitaria'", lamenta el diario.

Los dos rotativos coinciden también en elogiar el manejo de la crisis por parte del Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de quien el Post afirma que "ha reaccionado con moderación" ante la "provocación cínica" de Maduro.

"Las autoridades colombianas se han abstenido de manera sensata de iniciar una guerra dialéctica que podría incrementar el fervor nacionalista en Venezuela", señala, por su parte, The New York Times.