Peculiar práctica de funerales con estríperes en China rural será castigada

El Ministerio de Cultura del país asiático emitió una circular en la que advierte que los organizadores de estos espectáculos serán "severamente castigados", después de que en los últimos días se publicaran en los medios varias fotografías y videos sobre este tipo de chocantes funerales.

"Estos espectáculos exóticos son buena muestra de las trampas que la vida moderna tiene en China, donde la vanidad y el esnobismo prevalecen sobre la tradición", advirtió el ministerio en la ordenanza publicada por la agencia oficial Xinhua.

La institución asegura que se coordinará con las autoridades policiales para erradicar estos "incivilizados" funerales, ya que, recuerda, cualquier espectáculo público en el que aparezcan cuerpos desnudos está prohibido en el país.

No es la primera vez que el Gobierno chino intenta poner fin a esta costumbre. En 2006 se había lanzado una campaña similar a raíz de que la televisión estatal CCTV grabara y emitiera imágenes de varios de estos espectáculos eróticos, aunque al parecer la caza y captura de "strippers" no tuvo el éxito esperado por las autoridades.

Nueve años después sigue siendo habitual que en los funerales de zonas rurales chinas se contrate a artistas de espectáculos eróticos para atraer el mayor número posible de personas en las despedidas de seres queridos, ya que se considera que cuanto mayor es el público -aunque haya desconocidos- más honrados quedan los antepasados.

El antropólogo Marc L. Moskowitz documentó esta polémica práctica en un trabajo que realizó en 2012 titulado “Dancing for the dead: funeral stripers in Taiwan”.

Los artistas suelen montar una carpa en cuyo interior chicas jóvenes cantan y bailan al son de la "suona" (una típica trompeta china que suele tocarse en los funerales), a veces vestidas de forma sugerente, cuando no en ropa interior o totalmente desnudas.

Una gran foto del fallecido suele presidir estos actos, aunque en algunos casos puede estar presente incluso el ataúd con el finado, ya que algunos piensan que desde la vida de ultratumba aún puede disfrutar del "show".

Según los videos que circulan en internet sobre estos funerales -no demasiados, ya que en China la censura de contenidos eróticos y pornográficos es intensa- en estos funerales no faltan las conversaciones con doble sentido entre artistas y público, o pícaros bailes en el regazo de algunos de los asistentes, al más puro estilo de los "strip clubs" occidentales.

Las empresas que celebran este tipo de eventos suelen cobrar unos 2.000 yuanes (alrededor de 320 dólares o 300 euros) y es frecuente que actúen en dos o tres funerales cada mes, dada su creciente popularidad. La campaña se inicia poco después de que se detuviera al responsable de una de esas compañías por organizar un espectáculo con chicas ligeras de ropa en el funeral de un anciano en Handan, localidad del norte de China próxima a Pekín.

El arrestado, apellidado Li, pasó 15 días en un centro de detención y se le impuso una multa de 70.000 yuanes (unos 11.000 dólares).

En China, donde el régimen comunista mantiene un gran puritanismo en cuestiones sexuales, el componente erótico de estos espectáculos ha intentado ser erradicado en varias ocasiones, pero en la vecina Taiwán, que comparte similares tradiciones funerarias, los entierros y velatorios aún son más atrevidos.

No es raro que en un funeral taiwanés, por ejemplo, una artista de striptease baile desde una carroza en el cortejo fúnebre hacia el cementerio, o más aún, que lo haga en la tumba mientras el féretro es enterrado.

Aunque estas prácticas en China y Taiwán son relativamente modernas, descansan en milenarias tradiciones que consideran que es bueno para el finado, en su tránsito al más allá, que su despedida tenga un cariz alegre y festivo, con grandes banquetes, carrozas, música animada y, últimamente, algo de "picante".