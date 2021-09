Pelea en chat de mamás terminó a los golpes frente a colegio: hombre perdió un ojo

Lo que empezó como una pelea en chat de mamás terminó a los golpes frente a un colegio de Argentina. En medio del enfrentamiento, que se originó por una petición que hizo la institución a los padres de familia y que inexplicablemente tomó tintes políticos, un hombre perdió un ojo.

“Todo comenzó cuando el colegio mandó una notificación pidiendo a los padres que no mandaran a sus hijos al colegio con mocos. Eso generó un pequeño debate en el grupo hasta que una de las mamás mandó un meme haciendo burla al expresidente Macri. A raíz de eso, otra mamá le dijo que no había que hacer comentarios políticos y a partir de ahí se desató la pelea que derivó ya en algo personal”, dijo al medio Infobae una de las personas que pertenece al grupo.

Entonces una de las personas que estaba en el chat de mamás dijo: “No tiene nada que ver la política en este grupo. Se ve que alguna mamá durmió destapada anoche”.

Ahí se armó Troya y comenzó la pelea en chat de mamás. Otra mujer no solo envió mensajes de texto sino también audios en las que le exigía que contestara sus llamadas y le diera la cara.

“No, flaca. Te reconfundiste. ¿Sabes qué? Yo con mamás luchonas no converso”, respondió la agredida.

Aunque la expresión “luchona” suele ser considerada como algo positivo sobre madres que desde jóvenes deben trabajar y responder solas por sus hijos, en Argentina tiene otra connotación, según explicó la politóloga Mariana Caminotti.

Es “una mujer pobre que viene de los sectores populares, que no tiene pareja estable, pero que ejerce una vida sexual activa con una carga enorme de prejuicios sociales que todo eso conlleva”, precisó.

Cuando los ánimos se caldearon, ambas se citaron en la institución y allí se dio una tremenda discusión en la que interfirieron el padre de una de las mujeres y el esposo de otra, que rápidamente se fue a los golpes.

En videos quedó registrado cómo el adulto mayor golpeó violentamente al otro sujeto hasta que policías llegaron al lugar y lograron ponerle fin a la gresca.

De acuerdo con el reporte de fuentes policiales, el hombre que llevó la peor parte, un comerciante de 46 años, fue trasladado a un centro médico en donde constataron que perdió la visión, mientras el agresor, de 52, fue detenido y acusado de lesiones personales.